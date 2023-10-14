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США не стали просити Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі, - NBC

Субота 14 жовтня 2023 07:15
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США не стали просити Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі, - NBC Фото: США не просили Ізраїль відкладати наземну операцію в Секторі Гази (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США не стали закликати Ізраїль призупинити початок наземної операції в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Високопоставлений американський чиновник заявив виданню, що США не стали просити відтермінувати операцію до моменту, поки палестинцям буде забезпечено безпечний прохід.

"США вважають, що Ізраїль намагається звести до мінімуму шкоду для мирного населення, але, враховуючи, що ракетні обстріли з Гази тривають протягом тижня, Ізраїль має потребу, право та зобов’язання відповісти операціями, які вони вважають необхідними", - наводить видання слова чиновника.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових.

У відповідь ЦАХАЛ оголосив операцію проти бойовиків, у рамках якої завдає ударів по місцях їхньої дислокації на території сектору Газа.

Варто зауважити, що наземну операцію в секторі Газа в Ізраїлі допустили ще 7 жовтня, коли бойові дії тільки почалися.

За інформацією ЗМІ, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже повідомив президента США Джо Байдена про те, що його країна не має іншого вибору, окрім як увійти в сектор Газа для знищення бойовиків ХАМАС.

Вчора повідомлялось, що ЦАХАЛ провів локальні рейди на територію Сектора Гази, використовуючи піхоту та бронетехніку.

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Ізраїль Сектор Газа
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