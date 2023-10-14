США не стали просить Израиль отложить наземную операцию в Газе, - NBC

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США не стали просить отсрочить операцию до момента, пока палестинцам будет обеспечен безопасный проход.

"США считают, что Израиль пытается свести к минимуму ущерб для мирного населения, но, учитывая, что ракетные обстрелы из Газы продолжаются в течение недели, Израиль нуждается, в праве и обязательствах ответить операциями, которые они считают необходимыми", - приводит издание слова чиновника.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей и военных.

В ответ ЦАХАЛ объявил операцию против боевиков, в рамках которой наносит удары по местам их дислокации на территории сектора Газа.

Следует заметить, что наземную операцию в секторе Газа в Израиле допустили еще 7 октября, когда боевые действия только начались.

По информации СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже сообщил президенту США Джо Байдену о том, что у его страны нет другого выбора, кроме как войти в сектор Газа для уничтожения боевиков ХАМАС.

Вчера сообщалось, что ЦАХАЛ провел локальные рейды на территории Сектора Газа, используя пехоту и бронетехнику.

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