У США сталася масова стрілянина на випускному: є загиблі

Інцидент трапився на території кампусу університету Співдружності Вірджинії, де проходила урочиста церемонія випускного місцевої середньої школи. За даними поліції, загиблими були чоловіки віком 18 і 36 років.

Канал телевізійних новин WWBT повідомляв, що це батько і син. Поранення отримали чоловіки 14, 32, 55 і 58 років. Ще один 31-річний чоловік отримав несумісні з життям поранення.

"Поліція заарештувала підозрюваного, 19-річного чоловіка, і планує пред'явити йому звинувачення за двома пунктами вбивства другого ступеня на додаток до інших можливих правопорушень", - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Річмонда Рік Едвардс.

Випадки масових стрілянин у США

У місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

В торговому центрі у передмісті Далласа сталася стрілянина. До клініки доставили постраждалих громадян, одній з жертв було лише 5 років.