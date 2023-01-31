В США произошла очередная массовая стрельба: есть погибшие и раненые

В городе Лейкленд, штат Флорида, США, 30 января произошла массовая стрельба - погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Полиция сообщила, что нападавшие ехали на темно-сером седане Nissan, после чего открыли все четыре окна и начали стрелять по окружающим людям.

"У нас есть основы предполагать, что это были целенаправленные действия, а не случайный поступок", - заявили правоохранители.

На месте офицеры полиции нашли троих погибших, еще семеро были ранены - сейчас они в больнице. Двое из них находятся в критическом состоянии.