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В США произошла очередная массовая стрельба: есть погибшие и раненые

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США, Вторник 31 января 2023 07:24
В США произошла очередная массовая стрельба: есть погибшие и раненые Фото: в США в штате Флорида произошла массовая стрельба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В городе Лейкленд, штат Флорида, США, 30 января произошла массовая стрельба - погибли три человека, еще семеро госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Полиция сообщила, что нападавшие ехали на темно-сером седане Nissan, после чего открыли все четыре окна и начали стрелять по окружающим людям.

"У нас есть основы предполагать, что это были целенаправленные действия, а не случайный поступок", - заявили правоохранители.

На месте офицеры полиции нашли троих погибших, еще семеро были ранены - сейчас они в больнице. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, что 22 января в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

В тот же день произошла стрельба в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Ранения получили 12 человек.

А 23 января три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей в американском городе Де-Мойн, штат Айова - двое учеников получили смертельные ранения.

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