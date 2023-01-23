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США сталась ще одна масова стрілянина: поранено 12 людей

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Штат Луізіана, США, Понеділок 23 січня 2023 02:25
США сталась ще одна масова стрілянина: поранено 12 людей Фото: в США сталася масова стрілянина в нічному клубі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В США 22 січня сталася друга за добу масова стрілянина - на цей раз в місті Батон-Руж, штат Луізіана. Поранень зазнали 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

По інформації видання, стрілянина відбулася в нічному клубі Dior Bar&Lounge приблизно о 1:36 ночі. Всі 12 поранених були доставлені до лікарні "швидкими" або приватним транспортом, їхній стан оцінюється як стабільний.

Зазначимо, що буквально за годину до цього в Лос-Анджелесі, під час святкування китайського Нового року, теж сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули.

А 14 січня, невідомий почав стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість людей.

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