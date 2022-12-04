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США не спостерігають інтересу до переговорів у Росії, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США вважають, що влада Росії не зацікавлена у мирних переговорах для закінчення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю CBS News.

"У дипломатії завжди є сенс, якщо сторони, про які йдеться, а в даному випадку Росія, дійсно зацікавлені у змістовній дипломатії. Ми ж спостерігаємо принаймні останнім часом прямо протилежне", - заявив Блінкен.

За його словами, навіть незважаючи на ініціативу президента України Володимира Зеленського у вигляді "формули миру", глава Кремля Володимир Путін "подвоїв та потроїв" свою агресію - почав мобілізацію, спробував анексувати українські території і зараз хоче "зробити зиму своєю зброєю".

"Він не зміг перемогти на полі бою, тому він направив свій гнів і вогонь на українських громадян, атакуючи енергетичну інфраструктуру, намагаючись вимкнути світло, вимкнути тепло, вимкнути електрику. Ось що відбувається. Тож поки Путін не продемонструє, що він справді зацікавлений у змістовній дипломатії, навряд чи щось вийде", - додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявляв, що він готовий провести переговори з Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Також ми писали, що за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна може розглянути можливість мирних переговорів з Росією на своїх попередніх умовах.

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