США не наблюдают интереса к переговорам у России, - Блинкен

"В дипломатии всегда есть смысл, если стороны, о которых идет речь, а в данном случае Россия, действительно заинтересованы в содержательной дипломатии. Мы же наблюдаем, по крайней мере, в последнее время, прямо противоположное", - заявил Блинкен.

По его словам, даже несмотря на инициативу президента Украины Владимира Зеленского в виде "формулы мира", глава Кремля Владимир Путин "удвоил и утроил" свою агрессию - начал мобилизацию, попытался аннексировать украинские территории и сейчас хочет "сделать зиму своим оружием".

"Он не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинских граждан, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, отключить тепло, выключить электричество. Вот что происходит. Так что пока Путин не продемонстрирует, что он действительно заинтересован в содержательной дипломатии, вряд ли что-то получится", - добавил госсекретарь.