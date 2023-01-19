США сподіваються змінити динаміку війни в Україні новими поставками зброї, - Пентагон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону від 18 січня, витяг з якого оприлюднило Reuters.

"Танк Abrams - це дуже складна техніка. Він дорогий. На ньому важко тренуватися. Він має реактивний двигун", - пояснив він.

Водночас заступник міністра оборони Колін Каль заявив, що США все ще не готові надати Україні танки Abrams.

За даними ЗМІ, у Пентагоні сподіваються, що посилення спроможностей ЗСУ дасть новий поштовх для протистояння російським окупантам.

"Нещодавно анонсованою допомогою Вашингтон має на меті змінити динаміку затяжної війни та "майже замороженої лінії фронту" в Україні", - цитує агентство американського посадовця.

Нагадаємо, у Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.

До слова, у пакеті допомоги від Сполучених Штатів Україна може отримати бойові броньовані машини Stryker і нові ракети для HIMARS.

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