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США надеются изменить динамику войны в Украине новыми поставками оружия, - Пентагон

Фото: Министерство обороны США (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты намерены изменить динамику войны России против Украины, предоставляя новые пакеты военной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона от 18 января, выдержку из которого обнародовало Reuters.

"Недавно анонсированной помощью Вашингтон преследует цель изменить динамику затяжной войны и "почти замороженной линии фронта" в Украине", - цитирует агентство американского чиновника.

По данным СМИ, в Пентагоне надеются, что усиление способностей ВСУ даст новый толчок для противостояния российским оккупантам.

В то же время заместитель министра обороны Колин Каль заявил, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams.

"Танк Abrams - это очень сложная техника. Он дорогой. На нем тяжело тренироваться. Он имеет реактивный двигатель", - пояснил он.

Напомним, в Когрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

К слову, в пакете помощи от США Украина может получить боевые бронированные машины Stryker и новые ракеты для HIMARS.

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