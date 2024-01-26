США співпрацюють з Україною щодо розслідування падіння Іл-76, але є проблема, - Держдеп

Сполучені Штати Америки співпрацюють з Україною щодо розслідування падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Однак проблемою є те, що авіакатастрофа сталася на території Росі, а вона не допускає незалежні ЗМІ на місце події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Веданта Пателя під час брифінгу.
Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав до міжнародного розслідування щодо падіння російського літака та ймовірності перебування на борту українських військово полонених.
"Проблема полягає в тому, що з огляду на те, що відбувається в Росії, неймовірно складно перевірити, що саме сталося. Як ви знаєте, Росія не допускає свободи преси та незалежних репортажів, тому її твердження з цього приводу важко підтвердити", - сказав Патель.
Речник Держдепу зазначив, що США контактують з Україною, щоб з'ясувати справжню причину падіння Іл-76.
Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.
При цьому у РФ стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих. Москва звинувачує Україну у збитті літака.
В ГУР підтвердили, що в той день дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.
Також представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що розвідка не виключає, що на борту Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли бути й ракети, і люди, а також у літаку мали бути VIP-персони РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як заявляють у Росії.
Також повідомлялося, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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