RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США сотрудничают с Украиной по расследованию падения Ил-76, но есть проблема, - Госдеп

Фото: представитель Государственного департамента США Ведант Патель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Украиной по расследованию падения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Однако проблема заключается в том, что авиакатастрофа произошла на территории России, а она не допускает независимые СМИ на место происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Веданта Пателя во время брифинга.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к международному расследованию падения российского самолета и вероятности нахождения на борту украинских военнопленных.

"Проблема заключается в том, что, учитывая происходящее в России, невероятно сложно проверить, что именно произошло. Как вы знаете, Россия не допускает свободы прессы и независимых репортажей, поэтому ее утверждение по этому поводу трудно подтвердить", - сказал Патель.

Представитель Госдепа отметил, что США контактируют с Украиной, чтобы выяснит настоящую причину падения Ил-76.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в РФ утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Москва обвиняет Украину в сбитии самолета.

В ГУР подтвердили, что в тот день действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Также представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом Ил-76 могли быть и ракеты, и люди, а также в самолете должны быть VIP-персоны РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в России.

Также сообщалось, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки