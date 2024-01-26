США сотрудничают с Украиной по расследованию падения Ил-76, но есть проблема, - Госдеп

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к международному расследованию падения российского самолета и вероятности нахождения на борту украинских военнопленных.

"Проблема заключается в том, что, учитывая происходящее в России, невероятно сложно проверить, что именно произошло. Как вы знаете, Россия не допускает свободы прессы и независимых репортажей, поэтому ее утверждение по этому поводу трудно подтвердить", - сказал Патель.

Представитель Госдепа отметил, что США контактируют с Украиной, чтобы выяснит настоящую причину падения Ил-76.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в РФ утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Москва обвиняет Украину в сбитии самолета.

В ГУР подтвердили, что в тот день действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Также представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что разведка не исключает, что на борту упавшего под Белгородом Ил-76 могли быть и ракеты, и люди, а также в самолете должны быть VIP-персоны РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в России.

Также сообщалось, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).