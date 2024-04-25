США співпрацюють з ЄС щодо виявлення втручання Росії у виборчі процеси - Держдеп

Пропаганда Росії у ЄС

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що РФ підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди. За його словами, було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.

Представник бельгійського прем'єра розповів журналістам, що це було сказано у контексті введення Чехією санкцій проти новинного сайту "Голос Європи". За допомогою нього також поширювалася російська пропаганда.

Так, 27 березня Чехія ввела санкції проти колишнього українського нардепа, зрадника Віктора Медведчука. Причиною стала зловмисна діяльність кума російського диктатора Володимира Путіна, яка була пов'язана з компанією "Голос Європи", яка займається проросійською пропагандою.

Також чеська Служба інформації безпеки повідомила, що Росія впливає на території держав ЄС і намагається впливати на політичні процеси.

До того ж нещодавно повідомлялося, що прокуратура Бельгії розслідує втручання Росії у європейську політику.

А прем’єр-міністри Бельгії та Чехії Александер Де Кроо та Петр Фіала напередодні саміту лідерів ЄС закликали ввести нові санкції проти Росії у зв’язку зі спробами країни-агресора втрутитися у вибори до Європарламенту.

Нещодавно президент Європарламенту Роберта Мецола попередила про загрозу дезінформації з боку РФ, Китаю та Ірану під час виборів до Європарламенту.

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