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США не співпрацюватимуть з Росією в Арктиці через її вторгнення в Україну

Фото: Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати на цей момент не бачать можливості для співпраці з РФ щодо Арктики через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радник Держдепартаменту США Дерек Шолле.

"Це важлива арктична держава, але рішення РФ вторгнутися в сусідню незалежну і суверенну державу зробило співпрацю в Арктиці практично неможливим у найближчому майбутньому", - сказав він.

При цьому Шолле зазначив, що США ще до початку вторгнення були стурбовані діями РФ у цьому регіоні. За його словами, РФ почала агресивну програму з ремілітаризації Арктики, у тому числі через будівництво військових баз та збільшення свого криголамного флоту. Адміністрація Сполучених Штатів має намір відновити роботу над проектами по лінії Арктичної ради, які не передбачають участі Росії.

"Пристосовуючись до нових умов, нав'язаних нам Москвою, ми відновлюємо проекти Арктичної ради, не пов'язані з Росією", - сказав він.

Нагадаємо, що Великобританія відмовилася від повноцінної співпраці з РФ з питань Арктики у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Сполучені Штати можуть запровадити санкції щодо більшої кількості банків, пов'язаних з Росією. Також планується посилити заходи щодо будь-якого ухилення від цих правил.

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