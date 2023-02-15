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США не будут сотрудничать с Россией в Арктике из-за ее вторжения в Украину

Фото: Советник Госдепартамента США Дерек Шолле (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты на данный момент не видят возможности для сотрудничества с РФ по Арктике из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Госдепартамента США Дерека Шолле.

"Это важное арктическое государство, но решение РФ вторгнуться в соседнее независимое и суверенное государство сделало сотрудничество в Арктике практически невозможным в ближайшем будущем", - сказал он.

При этом Шолле отметил, что США еще до начала вторжения были озабочены действиями РФ в этом регионе. По его словам, РФ начала агрессивную программу по ремилитаризации Арктики, в том числе из-за строительства военных баз и увеличения своего ледокольного флота. Администрация Соединенных Штатов намерена возобновить работу над проектами по линии Арктического совета, не предполагающими участия России.

"Приспосабливаясь к новым условиям, навязанным нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не связанные с Россией", - сказал он.

Напомним, что Великобритания отказалась от полноценного сотрудничества с РФ по Арктике в ответ на российское вторжение в Украину.

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении большего количества банков, связанных с Россией. Также планируется усилить меры по любому уклонению от этих правил.

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