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США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Новости » Политика    23.07.2019 - 04:52
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

В патрулировании будут участвовать страны со всего мира

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что государства из разных регионов войдут в создаваемую Вашингтоном коалицию, которая будет обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала WFTV-9.

Помпео отметил, что США "работают над тем, чтобы изменить поведение руководства" Ирана.

"Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы эти торговые пути, эти морские пути оставались открытыми. Страны со всего мира будут в этом участвовать. Это сдерживающие действия", - сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 22 июля провела экстренное заседание, во время которого обсуждалось, как Лондон должен отреагировать на захват Ираном танкера под британским флагом в Ормузском проливе. 

Напомним, 19 июля патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero, который якобы нарушил международные правила.

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