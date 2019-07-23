Мэй провела экстренное совещание после захвата танкера Ираном

Фото: Тереза Мэй (Matt Dunham - WPA Pool/Getty Images)

Обсуждались перевозки нефти в регионе на фоне обострения отношений с Ираном

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 22 июля провела экстренное заседание по теме того, как Лондон должен отреагировать на захват Ираном танкера под британским флагом в Ормузском проливе. Об этом пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что на встрече обсуждалось, как обезопасить перевозку нефти в стратегическом регионе на фоне обострения отношений между Западом и Ираном. Министр иностранных дел Джереми Хант планирует 26 июля выступить в парламенте с докладом по захвату танкера и 23 его членов экипажа.

В письме к Совету безопасности ООН Лондон настаивает, что танкер законно находился в территориальных водах Омана, когда на его борт попали иранские военные.

Напомним, 19 июля патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero, который якобы нарушил международные правила.

Позже была опубликована аудиозапись переговоров британских и иранских военных с нефтяным танкером Stena Impero, который был захвачен в Ормузском проливе, на которой слышно, как иранские военные требовали от британского танкера изменить курс на противоположный, а британские предостерегали их от захвата.