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Британские военные предостерегали Иран от захвата танкера

Новости » Политика    21.07.2019 - 18:10
Британские военные предостерегали Иран от захвата танкера
Фото: танкер Stena Impero (Associated Presss)

Иранские военные потребовали, чтобы танкер изменил свой курс

Консалтинговая компания Dryad Global опубликовала аудиозаписи переговоров британских и иранских военных с нефтяным танкером Stena Impero, который был захвачен в Ормузском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, на обнародованных аудиозаписях переговоров слышно, как военные Корпуса стражей исламской республики (КСИР) требовали от британского танкера изменить курс на противоположный.

"Если вы будете подчиняться, вы будете в безопасности", - заявляли иранские военные.

В свою очередь британский фрегат HMS Montrose, который следовал на защиту танкера, утверждал, что менять курс он не должен, поскольку осуществлял транзитный проход международными водами.

"Это британский военный корабль F236. Я повторяю: поскольку вы осуществляете транзитный проход международными водами, согласно международному праву никто не может вам мешать или блокировать ваше судно", - отмечали британские войска.

Кроме того, британский фрегат HMS Montrose призвал иранских военным не мешать движению танкера Stena Impero, однако патрульные КСИР отклонили призыв британцев.

Напомним, ранее посол Ирана в Британии Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий после задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Кроме того, Баидинежад призвал британское правительство не усложнять ситуацию.

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