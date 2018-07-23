США создали группу для "устранения российских угроз в киберпространстве"

Группа будет действовать под руководством главы Агентства нацбезопасности

Директор Агенства национальной безопасности (АНБ) США Пол Накасоне заявил о создании специальной рабочей группы для "устанения российских угроз в киберпространстве". Об этом сообщает Bloomberg.

Заявление Накасоне прозвучало на фоне сообщений о вмешательстве РФ в проведение выборов в США в 2016 году.

По словам директора АНБ, "у России есть большие возможности", но при этом он добавил, что "в случае необходимости они смогут действовать".

Также чиновник заявил, что США должны иметь способ, которым они собираются отстаивать свои права в таких сферах как киберпространство.

Напомним, компания Microsoft заявила о попытках кибератак на 3 кандидатов в Конгресс США. Фейковый домен компании был использован в качестве площадки для фишинговых атак.