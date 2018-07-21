В Microsoft заявили о попытках кибератак на 3 кандидатов в Конгресс США

Фейковый домен Miscrosoft использовали как площадку для фишинговых атак

Вице-президент компании Microsoft по вопросам безопасности Том Берт заявил, что на выборах в Конгресс Соединенных Штатов Америки трое кандидатов подверглись кибератаке с использованием поддельной страницы Miscosoft. Об этом он рассказал на форуме Aspen, передает Politico.

По его словам, фейковый домен компании был использован в качестве площадки для фишинговых атак. Берт отметил, что судя по имеющимся данным целью были трое кандидатов, принявших участие в выборах в американский конгресс.

"Ранее в этом году мы обнаружили, что фейковый домен Miscrosoft использовали как площадку для фишинговых атак", - отметил вице-президент компании.

Вместе с тем назвать имена кандидатов Берт отказался. Он подчеркнул, что это люди, которые могли быть интересными целями для шпионажа в связи с их должностями.

Вице-президент заявил об удалении фейкового домена и фишинговых сообщений.

Берт также не смог уточнить, из какой страны была проведена хакерская атака.

Добавим, что осенью в Штатах состоятся так называемые промежуточные выборы, на которых буду избраны новый состав Палаты представителей, 35 сенаторов и 39 губернаторов.

Напомним, первый замминистра юстиции США Род Розенстайн заявил, что Российская Федерация будет и дальше пытаться вмешиваться в американские выборы, в том числе путем кибератак.

Как писало РБК-Украина ранее, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила о попытках РФ с помощью соцсетей обострить разногласия в американском обществе.