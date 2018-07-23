США створили групу для "усунення російських загроз у кіберпросторі"

Група буде діяти під керівництвом глави Агентства нацбезпеки

Директор Агенства національної безпеки (АНБ) США Пол Накасоне заявив про створення спеціальної робочої групи для "усунення російських загроз в кіберпросторі". Про це повідомляє Bloomberg.

Заява Накасоне прозвучала на тлі повідомлень про втручання РФ у проведення виборів в США в 2016 році.

За словами директора АНБ, "у Росії є великі можливості", але при цьому він додав, що "у разі потреби вони зможуть діяти".

Також чиновник заявив, що США повинні мати спосіб, яким вони збираються відстоювати свої права в таких сферах як кіберпростір.

Нагадаємо, компанія Microsoft заявила про спроби кібератак на трьох кандидатів в Конгрес США. Фейковий домен компанії був використаний в якості майданчика для фішингових атак.