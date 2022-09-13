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США и союзники обсуждают возможность передачи Украине самолетов и ПВО, - FT

Фото: США и союзники обсуждают возможность передачи Украине самолетов и ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают возможную передачу Украине систем ПВО. К тому же американские чиновники оценивают и целесообразность предоставления истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Высокопоставленный чиновник по вопросам обороны США сказал, что Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона и целесообразно ли было бы предоставить Киеву истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - пишет издание, ссылаясь на чиновника в оборонном ведомстве США.

Дополнительно

Напомним, недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, США пока не завершили обсуждение о поставках украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время.

При этом в Воздушных силах ВСУ заявляют, Украине истребители нужны уже сейчас, однако надо понимать, перед тем, как их получать - нашему государству надо наладить необходимую под самолеты инфраструктуру, инженерию и подготовить наших пилотов.

По поводу ПВО есть интересный нюанс. По итогам заседания контактной группы по оборонной поддержки Украины глава Минобороны Алексей Резников анонсировал, что с партнерами был поднят один из главных вопросов - это разработка трехуровневой системы в сфере ПВО/ПРО в нашей стране, но других подробностей пока так и не известно.

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