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США та союзники обговорюють можливість передачі Україні літаків і ППО, - FT

Фото: США та союзники обговорюють можливість передачі Україні літаків і ППО (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють можливу передачу Україні систем ППО. До того ж американські чиновники оцінюють й доцільність надання винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Високопоставлений чиновник з питань оборони США сказав, що Вашингтон та його союзники обговорюють довгострокові потреби України, такі як протиповітряна оборона і чи доцільно було б надати Києву винищувачі в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - пише видання, посилаючись на високопосадовця в оборонному відомстві США.

Додатково

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, США поки не завершили обговорення щодо постачання українським військовим винищувачів F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.

При цьому в Повітряних силах ЗСУ заявляють, Україні конче треба винищувачі вже зараз, однак треба розуміти, перед тим, як їх отримувати - нашій державі треба налагодити необхідну під літаки інфраструктуру, інженерію і підготувати наших пілотів.

Стосовно ППО є цікавий нюанс. За підсумками засідання контактної групи щодо оборонної підтримки України глава Міноборони Олексій Резніков анонсував, що з партнерами було підняте одне з головних питань - це розробка трирівневої системи у сфері ППО/ПРО в нашій країні, але інших подробиць щодо того поки не відомо.

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