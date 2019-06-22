США совершили кибератаку против шпионской группы Ирана,- Yahoo

Киберкомандование Соединенных Штатов Америки провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, которая поддерживала атаку на танкеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Yahoo.

Сообщается, что шпионская группа, на которую было совершено атаку, была связана с Корпусом стражей Исламской революции и в течение последних лет проводила отслеживание через Интернет военных и гражданских судов, которые проходят через Ормузский пролив.

В то же время Совет национальной безопасности США отказался от комментариев об иранской шпионской группе, а Киберкомандование не смогло оперативно предоставить информацию.

Представитель Пентагона Хазер Баб заявила, что они не обсуждают операции в киберпространстве, разведку или планирование.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану. Соединенные Штаты намерены вынести на рассмотрение СБ ООН недавние инциденты с танкерами в Ормузском проливе.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник.