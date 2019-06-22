США здійснили кібератаку проти шпигунської групи Ірану,- Yahoo

Кіберкомандування Сполучених Штатів Америки провело відповідну кібератаку на іранську шпигунську групу, яка підтримувала атаку на танкери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Yahoo.

Повідомляється, що шпигунська група, на яку було здійснено атаку, була пов'язана з Корпусом вартових Ісламської революції і протягом останніх років проводила відстеження через Інтернет військових і цивільних суден, які проходять через Ормузьку протоку.

У той же час Рада національної безпеки США відмовився від коментарів про іранську шпигунської групу, а Кіберкомандування не змогло оперативно надати інформацію.

Представник Пентагону Хазер Баб заявила, що вони не обговорюють операції в кіберпросторі, розвідку або планування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США запросили екстрене засідання РБ ООН по Ірану. Сполучені Штати мають намір винести на розгляд РБ ООН нещодавні інциденти з танкерами в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що американські війська були готові нанести удар по трьох об'єктах Ірану через атаки на американський безпілотник.