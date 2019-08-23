США в Совбезе ООН потребовали от России раскрыть информацию о взрыве в Северодвинске

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн во время экстренного заседания Совбеза ООН 22 августа потребовал от Москвы раскрыть информацию о "загадочном" взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что заседание прошло по инициативе Москвы и Пекина в связи с испытанием американской ракеты и завершилось безрезультатно.

Так, представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва предупредила об опасности новой гонки вооружений, а представитель администрации Трампа потребовал, чтобы Россия раскрыла информацию о загадочном взрыве под Северодвинском.

"Что именно случилось в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой “cистеме” идет речь, и с какой целью эта “cистема” была произведена?" - спросил представитель США.

В результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома". Взрыв также привел к кратковременному повышению уровня радиации. Российские власти так и не объяснили, какие именно испытания проводились на полигоне.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что взрыв ракеты в Архангельской области (РФ) связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

РБК-Украина писало, что в администрации президента США Дональда Трампа вскоре заявили, что взрыв на полигоне под Северодвинском Архангельской области (РФ) был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты.