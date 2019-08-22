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Глава Пентагона прокомментировал взрыв ракеты под Северодвинском

Новости » Политика    22.08.2019 - 05:36
Глава Пентагона прокомментировал взрыв ракеты под Северодвинском
Фото: Марк Эспер (Getty Images)

Эспер связал взрыв с попыткой расширить ядерный арсенал

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что взрыв ракеты в Архангельской области (РФ) связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос о том, какую же именно информацию о взрыве в РФ получили США, Эспер сказал, что речь идет о попытках России расширить ядерный арсенал.

"Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против США", - утверждает глава Пентагона.

Напомним, 8 августа под Архангельском взорвалась ракета. В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия". По официальным данным, уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.

В администрации президента США Дональда Трампа вскоре заявили, что взрыв на полигоне под Северодвинском Архангельской области (РФ) был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты.

РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин, комментируя взрыв, заявил, что люди, которые погибли, выполняли очень важную государственную функцию. Было ли это испытание ядерного вооружения, Путин не сказал.

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