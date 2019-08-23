США в Радбезі ООН зажадали від Росії розкрити інформацію про вибух в Северодвінську

В.о. постпреда США при ООН Джонатан Коен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 22 серпня зажадав від Москви розкрити інформацію про "загадковий" вибух, який стався 8 серпня в Архангельській області. Про це повідомляє "Голос Америки".

Наголошується, що засідання пройшло за ініціативою Москви і Пекіна у зв'язку з випробуванням американської ракети і завершилося безрезультатно.

Так, представники Росії і США звинуватили один одного в розвалі Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, Москва попередила про небезпеку нової гонки озброєнь, а представник адміністрації Трампа зажадав, щоб Росія розкрила інформацію про загадковий вибух під Северодвінськом.

"Що саме сталося в Росії 8 серпня? Чому стався вибух? Про яку "систему" йде мова, і з якою метою ця "система" була проведена?" - запитав представник США

В результаті вибуху на полігоні в Архангельській області загинули п'ять співробітників "Росатому". Вибух також призвів до короткочасного підвищення рівня радіації. Російська влада так і не пояснила, які саме випробування проводилися на полігоні.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що вибух ракети в Архангельській області (РФ) пов'язаний зі спробами Росії розробити нові ядерні озброєння.

РБК-Україна писало, що в адміністрації президента США Дональда Трампа незабаром заявили, що вибух на полігоні під Северодвінськом Архангельської області (РФ) був пов'язаний з випробуванням гіперзвукової крилатої ракети.