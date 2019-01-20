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В США состоялся женский марш

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 02:45
В США состоялся женский марш
Фото: женский марш (AFP News)

Активисты выступали против некорректных высказываний Трампа о женщинах

Тысячи женщин прошли в субботу в столице США и по всей стране маршем, чтобы выступить за права женщин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, марш приурочен к годовщине инаугурации Трампа

Некоторые участники марша несли плакаты с изображением Трампа как русской "марионетки". Другие осуждали его комментарии о женщинах или группах меньшинств, в то время как многие требовали его импичмента. 

Так, в Вашингтоне активисты ​​собрались на городской площади Свободы и демонстративно прошли мимо близлежащего международного отеля Trump.

Напомним, ранее сообщалось, что летом в Вашингтоне несколько сотен активисток вышли на марш против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

Как писало РБК-Украина, 18 июня супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп высказалась против миграционной политики, которую ведет Белый дом.

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