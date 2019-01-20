В США состоялся женский марш

Активисты выступали против некорректных высказываний Трампа о женщинах
Тысячи женщин прошли в субботу в столице США и по всей стране маршем, чтобы выступить за права женщин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Как сообщается, марш приурочен к годовщине инаугурации Трампа
Некоторые участники марша несли плакаты с изображением Трампа как русской "марионетки". Другие осуждали его комментарии о женщинах или группах меньшинств, в то время как многие требовали его импичмента.
Так, в Вашингтоне активисты собрались на городской площади Свободы и демонстративно прошли мимо близлежащего международного отеля Trump.
Напомним, ранее сообщалось, что летом в Вашингтоне несколько сотен активисток вышли на марш против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.
Как писало РБК-Украина, 18 июня супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп высказалась против миграционной политики, которую ведет Белый дом.