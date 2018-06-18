Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику Белого дома

Мелания Трамп заявила, что не может смотреть, как детей мигрантов разлучают с семьями

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп высказалась против миграционной политики, которую ведет Белый дом. Об этом сообщает CNN.

"Мелания не может смотреть на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями и надеется, что обе страны смогут, наконец, объединиться, чтобы добиться успешной иммиграционной реформы", - говорится в сообщении.

Кроме того, она заявила, что США должны быть страной, где следуют "законам и зову сердца".

Отметим, по меньшей мере 2000 детей за последние два месяца были отделены от своих родителей и опекунов.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Трампа собирается уменьшить количество социальных программ для иммигрантов, которые ожидают разрешения на проживание в США, в том числе пособий на питание и бесплатное обучение детей в дошкольных учреждениях.

Отмечается, что эти действия приведут к существенному сокращению легальной миграции. Также сообщается, что официальные представители США могли бы посмотреть, подал ли заявитель ребенка в государственные дошкольные программы или получил субсидии на счета за коммунальные услуги или страховые взносы на медицинское страхование.