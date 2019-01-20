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У США відбувся жіночий марш

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 02:45
У США відбувся жіночий марш
Фото: жіночий марш (AFP News)

Активісти виступали проти некоректних висловлювань Трампа про жінок

Тисячі жінок пройшли в суботу в столиці США і по всій країні маршем, щоб виступити за права жінок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, марш приурочений до річниці інавгурації Трампа

Деякі учасники маршу несли плакати з зображенням Трампа як російської "маріонетки". Інші засуджували його коментарі про жінок або групи меншин, у той час як багато вимагали його імпічменту.

Так, у Вашингтоні активісти зібралися на міській площі Свободи і демонстративно пройшли повз сусідній міжнародний готель Trump.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку у Вашингтоні кілька сотень активісток вийшли на марш проти імміграційної політики президента США Дональда Трампа.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 червня дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп висловилася проти міграційної політики, яку веде Білий дім.

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