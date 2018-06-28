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В Вашингтоне женщины вышли на марш против иммиграционной политики Трампа

НовостиПолитика    28.06.2018 - 20:42
Фото: марш в США (twitter.com/floraltima)
Фото: марш в США (twitter.com/floraltima)

На выходных ожидаются протесты по всей стране

В Вашингтоне несколько сотен активисток в четверг, 28 июня, вышли на марш против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

"Скажите громко, скажите ясно, что иммигрантам здесь рады", - скандировала толпа протестующих, когда они начали маршировать по проспекту Пенсильвании в направлении Министерства юстиции США. Многие женщины пришли на марш в одежде белого цвета.

Когда демонстранты проходили мимо Международного отеля Трампа, который находится в ведении компании президента, они скандировали: "Позор! Позор! Позор!"

Марши вызваны иммиграционной политикой администрации Трампа. Отмечается, что более двух тыс. детей, которые незаконно приехали в США со своими родственниками, были разлучены со взрослыми и размещены в местах лишения свободы или в приемных семьях по всей стране.

На выходных ожидаются протесты по всей стране.

Напомним, 18 июня супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп высказалась против миграционной политики, которую ведет Белый дом.

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Теги публикации: протест, Вашингтон, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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