В Вашингтоне женщины вышли на марш против иммиграционной политики Трампа

В Вашингтоне несколько сотен активисток в четверг, 28 июня, вышли на марш против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

"Скажите громко, скажите ясно, что иммигрантам здесь рады", - скандировала толпа протестующих, когда они начали маршировать по проспекту Пенсильвании в направлении Министерства юстиции США. Многие женщины пришли на марш в одежде белого цвета.

Когда демонстранты проходили мимо Международного отеля Трампа, который находится в ведении компании президента, они скандировали: "Позор! Позор! Позор!"

Марши вызваны иммиграционной политикой администрации Трампа. Отмечается, что более двух тыс. детей, которые незаконно приехали в США со своими родственниками, были разлучены со взрослыми и размещены в местах лишения свободы или в приемных семьях по всей стране.

На выходных ожидаются протесты по всей стране.

“If we have a nation that doesn’t value love and charity, then we don’t have a nation” -@SheilaJacksonLe #EndFamilyDetention @womensmarch pic.twitter.com/Wo0HQsJ3bC