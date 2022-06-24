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У США повідомили, коли Україна отримає другу партію ракетних систем HIMARS

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 17:05
У США повідомили, коли Україна отримає другу партію ракетних систем HIMARS Фото: CША готує другу партію ракетних систем HIMARS для України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У США готують другу партію ракетних систем HIMARS для України. Українські військові зараз проходять навчання і вже в липні американські ракетні комплекси очікують в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента видання "Голос Америки" Джеффа Селдіна.

Посилаючись на високопоставленого представника Міністерства оборони США, Селдін заявляє, що перша партія з 4 ракетних систем HIMARS знаходиться в Україні. Вона обслуговується спеціально навченим екіпажем.

"2-й український взвод нині проходить навчання у застосованні нової партії HIMARS, які можуть бути готові до застосування у липні", - написав кореспондент.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала на озброєння реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Відомо, що США надали Україні пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

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