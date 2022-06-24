У США повідомили, коли Україна отримає другу партію ракетних систем HIMARS
У США готують другу партію ракетних систем HIMARS для України. Українські військові зараз проходять навчання і вже в липні американські ракетні комплекси очікують в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента видання "Голос Америки" Джеффа Селдіна.
Посилаючись на високопоставленого представника Міністерства оборони США, Селдін заявляє, що перша партія з 4 ракетних систем HIMARS знаходиться в Україні. Вона обслуговується спеціально навченим екіпажем.
"2-й український взвод нині проходить навчання у застосованні нової партії HIMARS, які можуть бути готові до застосування у липні", - написав кореспондент.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала на озброєння реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Відомо, що США надали Україні пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.