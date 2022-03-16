ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США сохранят в тайне переговоры о поставках Украине систем ПВО

Новина українською →
Вашингтон, Среда 16 марта 2022 23:53
США сохранят в тайне переговоры о поставках Украине систем ПВО Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохранят в тайне консультации относительно поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, не намерен раскрывать месторасположения этих вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки.

"Мы намерены сохранять данные переговоры в секрете", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о планах США передать Украине системы ПВО.

Представитель Белого дома уточнила, что Украине в первую очередь планируется передать вооружения, которые знакомы украинским военным.

"Мы ведем консультации с несколькими партнерами", - добавила она.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о передаче Украине военного оборудования на сумму 1 млрд долларов. Поставки будут включать в себя системы ПВО.

Отметим, Россия пригрозила наносить удары по конвоям с иностранным оружием в Украине.

Война России против Украины продолжается 21-й день. Подробности российской агрессии и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами