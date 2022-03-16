США сохранят в тайне переговоры о поставках Украине систем ПВО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохранят в тайне консультации относительно поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, не намерен раскрывать месторасположения этих вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки .

"Мы ведем консультации с несколькими партнерами", - добавила она.

Представитель Белого дома уточнила, что Украине в первую очередь планируется передать вооружения, которые знакомы украинским военным.

"Мы намерены сохранять данные переговоры в секрете", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о планах США передать Украине системы ПВО.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о передаче Украине военного оборудования на сумму 1 млрд долларов. Поставки будут включать в себя системы ПВО.

Отметим, Россия пригрозила наносить удары по конвоям с иностранным оружием в Украине.

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