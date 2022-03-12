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Россия угрожает ударами по конвоям с иностранным оружием в Украине

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Москва, Суббота 12 марта 2022 13:01
Россия угрожает ударами по конвоям с иностранным оружием в Украине Фото: замглавы МИД России Сергей Рябков (twitter com mid_rf)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Российской Федерации могут наносить удары по конвоям с иностранным оружием в Украине. Москва также предупредила США о том, что передача вооружений "будет иметь последствия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова в эфире "Первого канала".

"Конвои с вооружением для Украины могут стать целями для Вооруженных сил Российской Федерации", - заявил он.

По его словам, Россия предупредила США о возможных последствиях передачи вооружений на Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны США возобновляет работу группы быстрого реагирования для доставки вооружений Украине и союзникам в Европе.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что хотел бы убедиться в том, что в Украине достаточно оружия для защиты от российского вторжения.

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