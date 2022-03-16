США збережуть у таємниці переговори про постачання Україні систем ППО

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США збережуть у таємниці консультації щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони (ППО). Крім того, не має наміру розкривати місця розташування цих озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі .

"Ми ведемо консультації з кількома партнерами", - додала вона.

Представник Білого дому уточнила, що Україні в першу чергу планується передати озброєння, які знайомі українським військовим.

"Ми маємо намір зберігати дані переговори в секреті", - сказала Псакі, відповідаючи на питання про плани США передати Україні системи ППО.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив про передачу Україні військового обладнання на суму 1 млрд доларів. Постачання будуть включати в себе системи ППО.

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