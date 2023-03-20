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США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні, - AP

Ілюстративне фото: США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 20 березня, Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначає видання, неназвані американські офіційні особи розповіли, що в пакет допомоги увійде велика кількість різних боєприпасів, у тому числі для HIMARS, а також цистерни з паливом та річкові катери.

Неназвані чиновники додали, що допомогу буде взято із запасів Пентагону в рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності військ, тому її можна буде швидко доставити до України.

Нагадаємо, раніше у Білому домі пообіцяли, що США продовжать надавати Україні військову допомогу в "історичних обсягах".

Також ми писали, що останній пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів США анонсували 3 березня.

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Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України