США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні, - AP

Сьогодні, 20 березня, Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як зазначає видання, неназвані американські офіційні особи розповіли, що в пакет допомоги увійде велика кількість різних боєприпасів, у тому числі для HIMARS, а також цистерни з паливом та річкові катери.
Неназвані чиновники додали, що допомогу буде взято із запасів Пентагону в рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності військ, тому її можна буде швидко доставити до України.
Нагадаємо, раніше у Білому домі пообіцяли, що США продовжать надавати Україні військову допомогу в "історичних обсягах".
Також ми писали, що останній пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів США анонсували 3 березня.
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