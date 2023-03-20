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США сегодня объявят новый пакет военной помощи Украине, - AP

Иллюстративное фото: США сегодня объявят новый пакет военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 20 марта, Соединенные Штаты Америки анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает издание, неназванные американские официальные лица рассказали, что в пакет помощи войдет большое количество различных боеприпасов, в том числе для HIMARS, а также цистерны с топливом и речные катера.

Неназванные чиновники добавили, что помощь будет взята из запасов Пентагона в рамках президентских полномочий по сокращению численности войск, поэтому ее можно будет быстро доставить в Украину.

Напомним, ранее в Белом доме пообещали, что США продолжат предоставлять Украине военную помощь в "исторических объемах".

Также мы писали, что последний пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов США анонсировали 3 марта.

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