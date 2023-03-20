США сегодня объявят новый пакет военной помощи Украине, - AP

Сегодня, 20 марта, Соединенные Штаты Америки анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как отмечает издание, неназванные американские официальные лица рассказали, что в пакет помощи войдет большое количество различных боеприпасов, в том числе для HIMARS, а также цистерны с топливом и речные катера.

Неназванные чиновники добавили, что помощь будет взята из запасов Пентагона в рамках президентских полномочий по сокращению численности войск, поэтому ее можно будет быстро доставить в Украину.