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США сьогодні оголосять новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів: деталі від Politico

П'ятниця 10 травня 2024 17:35
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США сьогодні оголосять новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів: деталі від Politico Фото: США сьогодні анонсують нову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 10 травня, Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Інформацію щодо нового пакету військової допомоги Україні розкрили двоє американських чиновників. Згідно з даними видання, як й згадувало вище, розмір військової допомоги складатиме 400 млн доларів. Пакет включатиме озброєння, яке вже є на складах США, а саме:

  • нові ракети Patriot;
  • зенітні ракети Stringer;
  • бойові машини Bradley;
  • броньовані військові автомобілі MRAP;
  • протитанкові комплекси Javelin й інше озброєння.

Допомога Україні від США

Варто нагадати про те, що лише нещодавно голова Білого дому Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення на допомогу Україні більше ніж 60 млрд доларів. Перед цим законопроєкт тривалий час перебував на розгляді у Палаті представників, оскільки обидві партії не могли досягти консенсусу довкола питання кордонів Штатів й Мексики. Пізніше спікер нижньої палати Конгресу Майк Джонсон ініціював розгляд чотирьох законопроєктів, які передбачали допомогу союзникам США окремо.

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, найголовнішими потребами наших бійців наразі є:

  • артилерія калібру 155 мм;
  • далекобійна зброя;
  • системи протиповітряної оборони (ППО).

Також лише вчора, 9 травня, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати планують оголосити про нову поставку зброї України найближчими тижнями.

Детальніше про те, яку допомогу Україна отримувала від Штатів протягом війни з Росією - в матеріалі РБК-Україна.

Тим часом The Hill розповідало про те, як допомога від США може вплинути на ситуацію на полі бою.

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