Як нова допомога США зможе вплинути на війну в Україні: прогноз ЗМІ

Нова допомога з боку Сполучених Штатів Америки дозволить Україні зупинити наступ ворога на фронті й повернути під контроль деякі "здобутки" росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Цьогорічна підтримка з боку Штатів ймовірно не дозволить відвоювати значну частину окупованих у 2022 році територій.

The Hill пише, що нинішній пакет допомоги повинен надати Силам оборони належне постачання до кінця року. Наступна підтримка може залежати вже від результатів президентських виборів у 2024 році. Втім, ця невизначеність може бути стимулом для України щодо ефективного використання наявних ресурсів.

Оприлюднений Пентагоном список озброєння, яке нададуть Україні в рамках нового пакет допомоги, включає зброю, що найбільше підходить для ведення оборонної війни.

Зокрема Штати поставлять Україні далекобійні ATACMS, які здатні вражати на відстані 190 миль (305 км). Це дозволить бити по аеродромах терористів, а також логістичних центрах в тилу Російської Федерації.

Видання звернуло увагу й на те, що в списку не містяться танки Abrambs. Можливо, це пов'язано з їх нібито вразливістю до ворожих безпілотників, які військові не могли збити через брак необхідного озброєння. Зокрема Сили оборони не змогли застосувати на полі бою "загальновійськовий підхід", який передбачає координацію дій піхоти, артилерії, бронетехніки й авіації, що дозволило б використати Abrams більш ефективно.

"Україна, можливо, зможе повернути назад деякі успіхи Росії, досягнуті за останні кілька місяців, але вона не може дозволити собі ще одного тотального наступу", - відзначило видання.

Допомога з боку Штатів

Варто додати, що лише нещодавно Плата представників все ж проголосувала за ініційований спікером Майком Джонсоном законопроєкт щодо допомоги Україні. Пізніше документ було схвалено Сенатом, а також підписано головою Білого дому Джо Байденом. У той самий день президент США також анонсував новий пакет підтримки Києву.

За словами президента України Володимира Зеленського, допомога з боку США також включатиме далекобійні ракети ATACMS. Втім, пізніше виявилось, що Штати вже передали їх Силам оборони на початку квітня.