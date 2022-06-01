США согласовали новый пакет военной помощи, включая ракетные системы HIMARS

Администрация Джо Байдена согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности - критически важного оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.

Ракетные системы HIMARS являются частью нового пакета военной помощи Украине в размере 700 миллионов долларов, который также будет включать вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили и другое.

По словам двух представителей администрации президента США, решение о предоставлении Украине вышеназванного оружия обсуждалось на условиях анонимности. Официально о новом пакете помощи будет объявлено в среду, 1 июня.

Напомним, накануне Байден заявил, что США не будут поставлять украинской стороне дальнобойные ракеты для РСЗО.

Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это не означает отказ от поставок американских универсальных систем залпового огня.

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