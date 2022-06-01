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США погодили новий пакет військової допомоги, включаючи ракетні системи HIMARS

Фото: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, включаючи ракетні системи HIMARS (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Артур Родивилов

США 1 червня оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Адміністрація Джо Байдена погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності - критично важливої зброї, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі.

Ракетні системи HIMARS є частиною нового пакету військової допомоги Україні у розмірі 700 мільйонів доларів, який також включатиме вертольоти, системи протитанкової зброї Javelin, тактичну техніку, запчастини, автомобілі та інше.

За словами двох представників адміністрації президента США, рішення про надання Україні вищеназваної зброї обговорювалося на умовах анонімності. Офіційно про новий пакет допомоги буде оголошено в середу, 1 червня.

Нагадаємо, напередодні Байден заявив, що США не постачатимуть українській стороні далекобійні ракети для РСЗВ.

Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це не означає відмову від постачання американських універсальних систем залпового вогню.

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