Байден исключил поставки дальнобойных ракет: получит ли Украина РСЗО

Президент США Джо Байден исключил поставки дальнобойных ракетных систем для Украины. Но это не скажется на передаче универсальных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

"Ни в коем случае", - ответила она на вопрос, касаются ли слова Байдена универсальных MLRS-систем, на которые рассчитывает Украина.

По ее словам, на сегодня с администрацией США обсуждаются поставки нового оружия в рамках нового пакета помощи в 40 млрд долларов, которое необходимо для отражения российской агрессии. Среди оружия, которое просит Украина, - и тяжелая артиллерия, и РСЗО.

"Все в активной работе. Никаких приостановок нет", - добавила Маркарова