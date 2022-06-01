США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны, - Байден
Президент США Джо Байден утвердил передачу Украине передовых ракетных систем, которые способны точно поражать российские цели на большом расстоянии. Предполагается, что ракетные установки войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 700 миллионов долларов, который будет обнародован в среду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Соединенные Штаты предоставляют Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы, которые могут точно поражать цели на расстоянии до 80 км. В авторской статье Байден сообщил, что, по его мнению, российское вторжение в Украину будет прекращено с помощью дипломатии. Но задача Соединенных Штатов - предоставить Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы дать руководству страны максимальное влияние за столом переговоров.
Официальные лица в Белом доме сообщают, что в новый пакет помощи также входят боеприпасы, контрбатарейные радары, радары комплексов ПВО, противотанковые комплексы Javelin и пр.
Напомним, накануне США заявили, что не будут поставлять украинской стороне дальнобойные ракеты для РСЗО.
Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это не означает отказ от поставок американских универсальных систем залпового огня.
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