США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны, - Байден

Президент США Джо Байден утвердил передачу Украине передовых ракетных систем, которые способны точно поражать российские цели на большом расстоянии. Предполагается, что ракетные установки войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 700 миллионов долларов, который будет обнародован в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Соединенные Штаты предоставляют Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы, которые могут точно поражать цели на расстоянии до 80 км. В авторской статье Байден сообщил, что, по его мнению, российское вторжение в Украину будет прекращено с помощью дипломатии. Но задача Соединенных Штатов - предоставить Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы дать руководству страны максимальное влияние за столом переговоров.

Официальные лица в Белом доме сообщают, что в новый пакет помощи также входят боеприпасы, контрбатарейные радары, радары комплексов ПВО, противотанковые комплексы Javelin и пр.