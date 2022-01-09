ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США согласились ограничить выход военных с баз в Японии из-за COVID

Новина українською →
Токио, Воскресенье 09 января 2022 04:41
США согласились ограничить выход военных с баз в Японии из-за COVID Фото: Фумио Кисида, новый премьер Японии (flickr.com/creditsuisse)
Автор: Артур Родивилов

Япония и США достигли общего соглашения по вопросу ограничения выхода американских военнослужащих с расположенных на японской территории баз из-за роста количества заражений коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"В результате проведенных с американской стороной обсуждений мы достигли общего соглашения по поводу ограничения выхода с военных баз без необходимости в качестве меры по борьбе с распространением инфекции. Сейчас мы работаем над деталями соглашения", - сказал премьер Фумио Кисида.

Резкий рост заражений коронавирусом был выявлен на нескольких базах США, включая Кэмп-Хансен на южном японском острове Окинава в конце декабря. Инфекцию на объекты занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Они не сдавали ПЦР-тесты по прилете в рамках действовавших двусторонних договоренностей. Однако сейчас это требование вновь действует.

Из-за всплеска заражений на военных объектах США суточный прирост новых случаев коронавируса среди населения Окинавы, а также префектуры Ямагути, где расположена другая база Ивакуни, вырос до рекордно высоких показателей за все время пандемии.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
NEWS
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане