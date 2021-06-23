США снимут нефтяные санкции с Ирана, - Reuters

США согласились снять санкции с нефтегазового сектора и судоходства Ирана, а также высшего руководства страны. Всего планируется отмена более тысячи ограничений.

Об этом со ссылкой на представителя Ирана сообщило агентство Reuters.

"Было достигнуто соглашение об отмене всех санкций в отношении страхования, нефти и судоходства, которые были наложены (бывшим президентом США Дональдом - ред.) Трампом", - цитирует издание главу администрации президента Ирана Эбрагима Рухани Махмуда Ваези. По его словам, в соответствии с достигнутым соглашением США отменят около 1040 ограничений. "Также было согласовано отменить некоторые санкции в отношении отдельных лиц и из ближайшего окружения верховного лидера", - добавил он.