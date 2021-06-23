США знімуть нафтові санкції з Ірану, - Reuters

США погодилися зняти санкції з нафтогазового сектора і судноплавства Ірану, а також вищого керівництва країни. Всього планується скасування більше тисячі обмежень.

Про це з посиланням на представника Ірану повідомило агентство Reuters.

"Було досягнуто угоди про скасування всіх санкцій щодо страхування, нафти і судноплавства, які були накладені (колишнім президентом США Дональдом - ред.) Трампом", - цитує видання главу Адміністрації президента Ірану Ебрагіма Рухані Махмуда Ваезі. За його словами, відповідно до досягнутої угоди США скасують близько 1040 обмежень. "Також було погоджено скасувати деякі санкції щодо окремих осіб і з найближчого оточення верховного ЛІДЕРА", - додав він.