США знімуть нафтові санкції з Ірану, - Reuters
США погодилися зняти санкції з нафтогазового сектора і судноплавства Ірану, а також вищого керівництва країни. Всього планується скасування більше тисячі обмежень.
Про це з посиланням на представника Ірану повідомило агентство Reuters.
"Було досягнуто угоди про скасування всіх санкцій щодо страхування, нафти і судноплавства, які були накладені (колишнім президентом США Дональдом - ред.) Трампом", - цитує видання главу Адміністрації президента Ірану Ебрагіма Рухані Махмуда Ваезі.
За його словами, відповідно до досягнутої угоди США скасують близько 1040 обмежень. "Також було погоджено скасувати деякі санкції щодо окремих осіб і з найближчого оточення верховного ЛІДЕРА", - додав він.
Нагадаємо, в 2015 році Іран погодився обмежити свою програму збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій. У 2018-му Трамп відмовився від угоди, назвавши його недосконалим і укладеним на користь Тегерана, і ввів жорсткі санкції, які завдали удару по економіці країни.
Зазначимо, у Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду.
Як повідомляло РБК-Україна, США мають намір брати участь у сьомому раунді переговорів у Відні щодо ядерної угоди з Іраном. Однак їх дата поки не оголошена.