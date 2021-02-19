В США из-за снежной бури погибли почти 50 человек

Спасатели заявляют, что число жертв может увеличиться.

Согласно последним данным, из-за снежной бури около 300 тысяч жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тысяч из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода.

Власти сообщают, что подача будет восстановлена после выходных.

Как сообщают местные телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом.

Попытки греться у каминов, газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди.

Федеральные власти предпринимают меры для оказания помощи жителям Техаса и других штатов, наиболее пострадавшим от снежной бури и холодов.