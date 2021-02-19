У США через снігову бурю загинули майже 50 осіб

Рятувальники заявляють, що число жертв може збільшитися.

Згідно з останніми даними, через сніжну бурю близько 300 тисяч жителів Техасу залишаються без електропостачання, понад 260 тисяч з них позбавлені водопровідної води. При цьому на значній частині території штату зберігаються аномальні для цих місць холоду.

Влада повідомляє, що подача буде відновлена після вихідних.

Як повідомляють місцеві телеканали, які залишилися без світла мешканці штату намагаються зігрітися в машинах. Як мінімум в одному випадку це призвело до отруєння чадним газом.

Спроби грітися біля камінів, газових плит або використовувати генератори призводять до пожеж. Частина магазинів не працює через відсутність світла, перед рештою шикуються довгі черги.

Федеральні влади вживають заходів для надання допомоги жителям Техасу та інших штатів, найбільш постраждалим від сніжної бурі і холодів.