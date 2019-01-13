США смогут договориться с Турцией о безопасности курдов, - Помпео

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Помпео оптимистично настроен на результаты переговоров с турецкой стороной

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о своей уверенности в том, что Соединенные Штаты смогут договориться с Турцией о защите безопасности союзников армии США в Сирии - курдской самообороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

После телефонных переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу Помпео отметил, что работа по достижению компромиса в "курдском вопросе" все еще ведется. Однако США надеяться, что смогут найти предложения, которые позволят туркам защитить свою страну от террористов и оставить в покое сирийских курдов.

"Мы разговаривали, многие детали все еще нуждаются в проработке, но я оптимистично настроен и считаю, что нам удастся достичь хороших результатов", - заявил Помпео.

Помпео не рассказал никаких подробностей, но заявил, что спецпосланник США по Сирии и коалиции против "Исламского государства" Джим Джеффри на прошлой неделе посетил северные районы Сирии для разработки предложений по поводу гарантий безопасности курдов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Турция и США провели переговоры по Сирии. Один из членов американской делегации Гаррет Маркис заявил журналистам, что недавнее решение американского президента Дональда Трампа вывести около 2 тыс. военнослужащих из северо-восточной части Сирии было главной темой разговора делегаций под руководством пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина и советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.