США готовы к переговорам с Россией о безопасности сирийских курдов

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон заявил, что нужно удостоверится, что курдам не причинят никакого вреда

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США готовы к переговорам с Россией о безопасности курдов в случае необходимости. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью телеведущему Хью Хьюитту, сообщается на сайте журналиста.

Болтон заявил, что нужно удостоверится, что курдам не причинят никакого вреда. По его словам, курды находятся в очень сложном положении.

"Это то, о чем мы говорим с Турцией. Мы также будем говорить об этом с Россией, если понадобится", - сказал Болтон.

Напомним, турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел страны Седатом Оналом 5-го февраля посетит США, где примет участие в очередном заседании турецко-американской совместной рабочей группы. Стороны обсудят ситуацию в Сирии и вопросы противодействия террористическим организациям.

Ранее сообщалось, что американское командование собирается рекомендовать Белому дому оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГИЛ.

Отметим, 28 декабря сирийские правительственные войска вошли в города Манбидж (Сирия) после просьбы курдских "Отрядов народной самообороны". До этого сирийские курды попросили правительство Башара Асада о защите Манбиджа на фоне угрозы наступления турецких войск, которые планируют военную операцию в этом районе.