ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

США готовы к переговорам с Россией о безопасности сирийских курдов

Новости » Политика    11.01.2019 - 19:15
США готовы к переговорам с Россией о безопасности сирийских курдов
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон заявил, что нужно удостоверится, что курдам не причинят никакого вреда

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США готовы к переговорам с Россией о безопасности курдов в случае необходимости. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью телеведущему Хью Хьюитту, сообщается на сайте журналиста.

Болтон заявил, что нужно удостоверится, что курдам не причинят никакого вреда. По его словам, курды находятся в очень сложном положении.

"Это то, о чем мы говорим с Турцией. Мы также будем говорить об этом с Россией, если понадобится", - сказал Болтон.

Напомним, турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел страны Седатом Оналом 5-го февраля посетит США, где примет участие в очередном заседании турецко-американской совместной рабочей группы. Стороны обсудят ситуацию в Сирии и вопросы противодействия террористическим организациям.

Ранее сообщалось, что американское командование собирается рекомендовать Белому дому оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГИЛ.

Отметим, 28 декабря сирийские правительственные войска вошли в города Манбидж (Сирия) после просьбы курдских "Отрядов народной самообороны". До этого сирийские курды попросили правительство Башара Асада о защите Манбиджа на фоне угрозы наступления турецких войск, которые планируют военную операцию в этом районе.

Помпео объявил США врагом Тегерана, - МИД Ирана Самолет разведки США патрулирует Черное море
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь